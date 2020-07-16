شاهد: رصد سرب من "الدلافين السوداء" قبالة سواحل تشيلي

رُصدت مجموعة كبيرة من الدلافين قبالة سواحل فينيا ديل مار في تشيلي. وتُعرف فصيلة الدلافين المنتشرة في تشيلي باسم "الدلافين السوداء" كما تتميز بأحجامها الصغيرة نسبياً مقارنة بدلافين الفصائل الأخرة.