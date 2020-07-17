شاهد: إلقاء القبض على كنغر كان حرا طليقا في أحياء فلوريدا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على "مشتبه به"، من نوع آخر، وهو يتجول حرا طليقا في أرجاء مدينة فورت لاودردال صباح يوم الخميس.
وبعد أن تلقوا اتصالا من جهة مجهولة تفيد بوجود كنغر يجول في شوارع المدينة الواقعة في ولاية فلوريدا الأمريكية. نجح رجال الشرطة الذين توجهوا على الفور إلى المكان، بالإمساك بالكنغر بعد ثلاث محاولات فاشلة تكللت الرابعة بالنجاح. ووضع الكنغر في السيارة وتم نقله إلى حظيرة مخصصة للاحتفاظ بخيول الشرطة.
وقال أنطوني ماسياس، رجل يدعي أنه مالك الكنغر إنه كان يأمل إعادة جاك إلى المنزل إلا أن الشرطة رفضت طلبه وأخبرته أنها لن تسلمه الكنغر لأن فورت لاودردال لا تسمح بوجود الحيوانات الجرابية.
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