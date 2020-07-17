شاهد: أربعة ملايين متضرر جراء الفيضانات في بنغلادش

ألحقت موجة من الفيضانات ضربت حوالي 30 بالمئة من مساحة بنغلادش، أضرارا جسيمة بأكثر من أربعة ملايين مواطن، وفق ما أعلن مسؤولون مؤكدين أن ثلث بنغلادش غارق بمياه الأمطار التي تعد الأكثر غزارة منذ عقد من الزمن. وموسم الأمطار الذي يمتد عادة من حزيران/يونيو لغاية أيلول/سبتمبر، شديد الأهمية بالنسبة لاقتصاد شبه القارة الهندية. إلا أنه يتسبب في كل عام بسقوط عشرات الضحايا ويخلف دمارا هائلا.
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