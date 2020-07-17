حاصرت مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في مدينة غوادالاخارا المكسيكية الأربعاء السائقين داخل سياراتهم ومنعتهم من الخروج أو الوصول إلى وجهاتهم المقصودة بأمان.

وغمرت مياه الفيضانات السيارات، وهرع السكان المحليون إلى الخارج في محاولة لإنقاذ السائقين والركاب العالقين داخل السيارات.

وقال إرنستو فاسكويز، أحد سكان المدينة إنه تم إجلاء سبعة أشخاص من منطقة صناعية في جنوب غوادالاخارا.