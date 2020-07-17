شاهد: أنصار ريال مدريد يحتفلون بتتويج النادي الملكي بلقب الليغا

خرج أنصار نادي ريال مدريد الإسباني بأعداد محدودة إلى الشوارع للاحتفال بتتويج النادي الملكي بلقب الليغا حيث جابوا الشوارع وهم يهتفون بإنجاز النادي وحصده اللقب بجدارة واستحقاق. وشهدت شوارع العاصمة مدريد فرحة النصر من خلال السيارات التي أطلقت العنان للتزمير فرحا بالانتصار.

وبسبب جائحة كورونا، فقد كانت الشرطة حاضرة لمراقبة مدى التزام الناس بارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد الاجتماعي. وكان مسؤولو نادي ريال مدريد قد حذروا أنصارهم من القيام بأي زيارة للمؤسسات الخاصة بالنادي أو التجمع في ساحة "سيبيليس" في حال التتويج بلقب الدوري الاسباني، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.