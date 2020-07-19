شاهد: الناخبون السوريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

أدلي الناخبون السوريون الأحد بأصواتهم في انتخابات تشريعية تجري بعد أربع سنوات تغيرت فيها المعادلات الميدانية على الأرض لصالح دمشق، فيما اشتدت العقوبات الاقتصادية عليها وتفاقمت أزمات المواطنين المعيشية. وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 7400 في مناطق سيطرة الحكومة، عند الساعة السابعة صباحا في حين يستمر التصويت حتى الساعة 19,00. وخصصت مراكز اقتراع لنازحين من مناطق لا تزال خارج سيطرتها.
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