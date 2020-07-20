شاهد: بإمكان الجميع زيارة منتزه "يونيفرسال ستوديوز" بمدينة أوزاكا اليابانية

رفعت السلطات اليابانية من قيود الدخول إلى منتزه "يونيفرسال ستوديوز" بمدينة أوزاكا، والذي يعدّ أحد أهم الحدائق الترفيهية المفضلة لليابانيين خاصة والسياح بشكل عام حيث سيتم السماح لأي شخص من جميع أنحاء البلاد بالدخول وزيارة المنتزه.
وتم إغلاق "يونيفرسال ستوديوز" في نهاية فبراير-شباط الماضي وذلك في ظل تكثيف السلطات اليابانية جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا حيث تمّ إغلاق المدارس ودعت الحكومة السكان إلى العمل من منازلهم أو التنقل خارج أوقات الذروة وتفادي التجمعات.
وبدأت إعادة فتح المنتزه على أساس محدود في يونيو-حزيران حيث تمّ السماح فقط للأشخاص من منطقة كانساي المحيطة بغرب اليابان بزيارة المنتزه حيث شددت السلطات على أنه لا يمكن لأي شخص دخول المنتزه، بما في ذلك الأشخاص القادمين من طوكيو اليت شهدت ارتفاعا بعدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي.
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