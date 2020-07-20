شاهد: بريطانيون يحتجون في لندن ضدّ ارتداء الكمامات الواقية

تظاهر المئات من الناشطين وسط العاصمة البريطانية لندن للاحتجاج على ارتداء الكمامات الواقية. ورفع المحتجون شعارات ولافتات كتب عليها "لا قناع" وأخرى كتب عليها "لن أكون ملثما ولن أخضع للاختبارات والتتبع". وظهر متظاهر يرتدي قميصا كتب عليه "أنقذوا حقوق الإنسان، لا للجيل الخامس، لا للتطعيم".

وتأتي حركة الاحتجاج هذه رفضا لإعلان حكومة بوريس جونسون إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة اعتبارا من الـ 24 من هذا الشهر في إجراء احترازي للحدّ من انتشار وباء كورونا، وقد وصف المتظاهرون قرار الحكومة بلائحة "تقويض الحرية".

واضطر المسافرون إلى استخدام الكمامات في وسائل النقل العام منذ منتصف الشهر الماضي، وسوف يلتزمون بارتدائها في المتاجر والمحلات ابتداء من الجمعة المقبل، وسيتعرض المخالفون إلى غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه إسترليني.