شاهد.. سينما عائمة على نهر السين في باريس

نهر السين في باريس تحول إلى منصة عائمة لعرض الأفلام في الهواء الطلق، مع غياب دور السينما بسبب القيود المفروضة جراء تفشي فيروس كورونا.

مشاهدون تواجدوا على متن 38 قارباً، أو على بعض الكراسي المتناثرة على ضفة النهر، ليتابعوا الفيلم الكوميدي "Le Grand Bain".

MK2 وهي شركة لدور السينما بالتعاون مع بلدية باريس نظمتا الحدث، للتخفيف عن الناس بعد أشهر من الحجر الصحي، وللتأكيد على أن باريس إحدى العواصم العالمية للسينما.