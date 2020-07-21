شاهد: فنان إيطالي يعبر عن تأييده لجو بايدن في الانتخابات الأمريكية بطريقته الخاصة

لمدة عشر ساعات وبواسطة جرار زراعي، أقدم داريو غامبارين، فنان إيطالي على رسم صورة ضخمة للمرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن في حقل للقمح بالقرب من فيرونا، المدينة الواقعة شمالي إيطاليا.
ونجح غامبارين بإكمال صورة بايدن المرشح المنافس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد في حقل تبلغ مساحته 27000 متر مربع (290600 قدم مربع).
والسبب وراء رسمه لوحة لبايدن يعود لجملة قالها المرشح للانتخابات الأمريكية وأثرت في الفنان الإيطالي وتقول "كان والدي يقول لي دائما إن معدن الرجل الحقيقي يظهر ليس بعدد المرات التي سقط بها، بل في قدرته على النهوض مجددا".
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