شاهد.. 250 رجل إطفاء و10 مروحيات لإطفاء حريق في غابة صنوبر باليونان

نحو 250 رجل إطفاء في اليونان بمساعدة نحو 10 مروحيات و7 طائرات تابعة لجهاز الإطفاء، يعملون على احتواء حريق في غابة صنوبر بالقرب من مدينة كورنثوس، والذي أجبر السلطات على إخلاء نحو 5 تجمعات بشرية مجاورة، منها قريتان ومخيم صيفي.

ولم يتم تسجيل إي إصابات بشرية أو خسائر مادية حتى الآن.