تظهر مقاطع الفيديو لقطات لحوض سمك بانورامي يبلغ عرضه 14 مترًا، ويعرض مجموعات مختلفة من قناديل البحر بشكل يعطي انطباعا للزائر بأنه في أعماق البحر.

قنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات وقوامه هلامي وله أطراف طويلة رفيعة، لا يحتوي على رأس أو نظام هضمي أو معدة. ويتراوح حجم قنديل البحر بحسب نوعه من بضعة سنتيمترات للأنواع الصغيرة وأكبرها قد يتجاوز 4 أمتار.