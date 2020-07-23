شاهد: موسيقى صاخبة وأضواء من أسطح البيوت لمكافحة الحجر في المكسيك

طريقة جديدة ابتكرها روبترو غارسيا، لمساعدة جيرانه على تحمل الحجر الصحي المفروض عليهم منذ أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا. فعلى سطح أحد المنازل في ناوكالبان إحدى ضواحي مكسيكو سيتي وضع مكبرات الصوت التي تصدح بالموسيقى، في الوقت الذي تضيء فيه مصابيح كبيرة سماء المنطقة، ليضفي أجواء السهر على ليالي سكان المنطقة.
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