شاهد: تجهيز 40 ألف ماكينة لبيع الكمامات في بريطانيا

انتشرت ماكينات بيع أقنعة الوجه في بريطانيا قبل أن يصبح ارتداؤها إلزاميا في المتاجر والأماكن المغلقة. وقامت شركة بريطانية بوضع حوالي 40 ماكينة آلية في شوارع المملكة المتحدة لبيع أقنعة وجه قابلة لإعادة الاستخدام، وتتوقع تلبية الطلب المتزايد عليها بالبلاد.