شاهد: عمليات تعقيم في دور السينما الصينية تزامناً مع إعادة افتتاحها

أعادت عشرات المدن الصينية افتتاح مئات دور السينما يوم الاثنين بعد الإغلاق عبر البلاد الذي دام ستة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتمت عمليات الافتتاح بعد عمليات تعقيم حرفية واسعة للصالات.

لكن التجربة ستكون مختلفة، فالتذاكر ستباع عبر الإنترنت حصراً، ولن تباع الوجبات الخفيفة والمرطبات وسيفرض التباعد الاجتماعي، حيث لن تبيع دور السينما أكثر من 30 % من التذاكر المتاحة لكل عرض، في حين ستلجأ بعض دور العرض إلى إجلاس الناس بفارق مقعدين بين كل شخص وآخر.