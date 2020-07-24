بعد شهرين من ولادتها، بدأت أنثى من فصيلة نمور سومطرة بالتعرف على هذا العالم الجديد وتعلم أساليب الصيد المختلفة من والدتها نوري بحديقة حيوان فروكلاف في جنوب غرب بولندا. وتعد هذه النمرة الصغيرة، المولودة الأولى من نوعها منذ 20 عامًا. وقالت بيتا نايوجلوفسكا، المسؤولة عن الحيوانات المفترسة: "إنها تتعلم السلوكيات الأساسية لنمر بالغ، وكيفية التصرف من والدتها، وما الذي يتوجب عليها أن تخاف منه، والعكس تماما".