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شاهد: انطلاق معرض "بيو-آسيا تايوان 2020" رغم أزمة كوفيد-19

انطلق في العاصمة التايوانية تايبيه الخميس معرض بيو آسيا- تايوان 2020 وهو معرض تجاري سنوي للتكنولوجيا الحيوية. إلا أن فيروس كورونا قد ألقى بظلاله على مجريات المعرض كما هو الحال في كل الفعاليات حول العالم، فبسبب القيود المفروضة على السفر والإجراءات الوقائية يقام المعرض هذا العام افتراضياً عبر الإنترنت.

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