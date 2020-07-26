شاهد: الإعصار هانا يصل تكساس التي تواجه تفشي كورونا

وصل "هانا"، أول أعاصير المحيط الأطلسي في عام 2020، إلى ولاية تكساس الأمريكية، ترافقه أمطار غزيرة ورياح عاتية وقد يتسبب بفيضانات شديدة الخطورة، في وقتٍ تواجه فيه ولايات الجنوب الأمريكي وباء كوفيد-19.
ووصل "هانا" جزيرة بادري، وبدأ باجتياح سواحلها برياح تصل سرعتها إلى 145 كلم/ساعة، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.
وبعد ساعات أعلن المركز أن هذا الإعصار من الفئة الأولى (على سلّم من خمس درجات تصاعدية)، تراجع إلى عاصفة استوائية لكن الان ترافقه رياح تبلغ سرعتها 115 كلم في الساعة.
ومن المتوقع أن يتوجه نحو جنوب تكساس على أن يواصل نحو شمال شرق المكسيك.
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