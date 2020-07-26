شاهد: سياسة نتنياهو لاحتواء كورونا تثير غضب الإسرائيليين ومظاهرات مطالبة برحيله

أثارت سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتواء جائحة كوفيد-19 غضب الإسرائيليين الذين خرجوا في تظاهرات مطالبين برحيله ومرددين هتافات "لن نغادر حتى يغادر بيبي".
وتظاهر الآلاف بعد انتهاء عطلة السبت أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، وهو أحد المواقع الرئيسية للاحتجاجات التي خرجت في عدة مدن.
ووصف بعض المتظاهرين رئيس الوزراء الذي يواجه اتهامات تتعلق بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة، بالفساد، بينما أشار آخرون إلى نقص المنطق في تعامل الحكومة مع الجائحة.
وبينما يشارك الآلاف في تظاهرات القدس ضد نتنياهو، يخرج بضع مئات من الإسرائيليين للتظاهر في تل أبيب.
وسجلت بعض الأيام مؤخرا ارتفاعا بالإصابات راوح ما بين ألف وألفي إصابة يومية.
وأحصت إسرائيل البالغ تعداد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، أكثر من 61 ألف إصابة بينها 464 وفاة.
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