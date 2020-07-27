بعد إقامة صلاة الجمعة في آيا صوفيا قبل أيام، في أول صلاة يشهدها الصرح التاريخي بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تحويله إلى مسجد، قام فريق من المتخصصين بتعقيم أرجائه بعد خروج آلاف المصلين. وقدر إردوغان إجمالي عدد المصلين بـ 350 ألفًا (لا يمكن التحقق من الرقم بشكل مستقل) حمل بعضهم الأعلام التركية واللافتات الإسلامية.