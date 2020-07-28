شاهد: مُدرس في غواتيمالا يبتكر مدرسة متنقلة للأطفال

حين اضطرَّت المدارس في غواتيمالا إلى إغلاق أبوابها في منتصف آذار / مارس بسبب إنتشار فيروس كورونا، استثمر المدرس جيراردو إيكوي مدخراته في دراجة ثلاثية العجلات . لكنها ليست مجرد وسيلة للمواصلات بل وأيضًا صف دراسي متنقل محاط بأغطية بلاستيكية لمنع انتقال الفيروسات ومزود بلوح أبيض ولوحة شمسية صغيرة لتشغيل جهاز لبث الصوت الذي يستخدمه لبعض الدروس.