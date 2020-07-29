شاهد: مياه صنابير إطفاء الحريق سبيل سكان نيويورك للهروب من حر الصيف

صنابير مياه إطفاء الحريق المنتشرة في شوارع نيويورك، باتت ملجأ لسكانها، من لهيب الشمس، بعد أن فتحت سلطات المدينة المئات منها، لتساعدهم على مقاومة حرارة الطقس المرتفعة.

وقد عمدت السلطات لفتح هذه الحنفيات في الأحياء الفقيرة التي لا يستطيع سكانها امتلاك مكيفات الهواء.

وقال مسؤولون في المدينة، إنه تم تركيب أغطية تسمح بتدفق المياه على شكل رذاذ، للحد من هدر نحو 25 غالونا في الدقيقة.

وقد أغلقت حمامات السباحة العامة أبوابها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويستهلك سكان نيويورك يوميا حوالي ترليون غالون من المياه، وتزداد هذه الكمية في فصل الصيف، حيث يلجأ الكثير من السكان إلى المياه للتخفيف من وطأة الحر والحفاظ على برودة أجسامهم.