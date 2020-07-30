شاهد: مشاهدة "السيرك" من السيارة في البرازيل بسبب كورونا

في البرازيل وتحديدا في ريو دي جينيرو أقام سيرك عروضه، للمشاهدين الذين تابعوا العرض من نوافذ سيارتهم، حيث يمكن لكل سيارة اختيار الفقرة التي يرغبون في مشاهدتها والتوقف بسيراتهم أمامها.

وبهذه الطريقة سيتمكن العاملون في السيرك من كسب قوتهم، بعدما تسببت حالة الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا، بوقف أعمالهم.

كما رحب بعض الحضور بالفكرة، حيث تمكن الأهالي من اصطحاب أطفالهم للقيام بنشاط خارج المنزل، بعد فترة حجر طويلة.