وصلت أعداد محدودة من الحجاج الخميس إلى صعيد عرفات لأداء أهم أركان مناسك الحج عشية عيد الأضحى في ظل تهديد فيروس كورونا المستجد الذي أفرغ الجبل من الحشود التي كانت تتدفق اليه في الماضي.

ووصل الحجاج وقد وضعوا كمامات طبية وحافظوا على مسافات بينهم، وأدوا الصلاة في مسجد نمرة قبل الاستعددا لصعود الجبل لقضاء ساعات من الدعاء والتكبير، بينما تسعى السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعند نزولهم من الحافلات التي أقلتهم إلى الموقع، خضع الحجاج لفحص حرارتهم، بحسب مقاطع بثها التلفزيون السعودي.

ويعد الوقوف في جبل عرفات ذروة مناسك الحج، ويردد الحجاج دوما "لبيك اللهم لبيك".

وسيكون المشهد مختلفا تماما هذا العام عن المشهد المعتاد في جبل عرفات الذي كان مليئا بمئات الآلاف من الحجاج الذين يرتدون ملابس الاحرام بينما يحاولون الوصول إلى الجبل.