شاهد: احتجاجات المرشدين السياحيين في باريس للمطالبة بدعم الحكومة

تجمع العشرات من المرشدين السياحيين في فرنسا، أمام دار الأوبرا القديمة في باريس، للتعبير عن احتجاجهم على عدم وجود خطط حكومية لدعمهم، في الوقت الذي يعانون فيه من تعطل القطاع السياحي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقد وضع المتظاهرون أقنعة بيضاء، في محاولة لتشبيه مهنتهم بـ "شبح الأوبرا"، التي لا يشعر بها أحد.

ويطالب المرشدون السياحيون بدعم حكومي، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن القطاع السياحي لن يعود لسابق عهده قبل صيف العام المقبل.