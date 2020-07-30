شاهد: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتلذذ بـ "العشاء الأخير"

نصب المتظاهرون في تل أبيب تمثالا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وهو يتلذذ بوجبة فاخرة بمفرده على طاولة ضخمة تحاكي لوحة "العشاء السري" (العشاء الأخير) للمسيح. وسعى المتظاهرون من خلال تمثال بنيامين نتنياهو إلى التأكيد على انغماس الحكومة في "الملذات" وابتعادها عن اهتمامات الشعب. وتشهد إسرائيل منذ أسابيع مظاهرات ضدّ نتنياهو. ودعا المتظاهرون رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى الاستقالة، معربين عن غضبهم مما وصفوه بالفشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن فيروس كورونا. ويواجه نتنياهو اتهامات واسعة بانتهاك التقاليد الديمقراطية للبلاد، والتشبث بالسلطة أثناء محاكمته بتهم الفساد واستغلال سلطات قوانين الطوارئ تحت ستار محاربة فيروس كورونا.
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