شاهد.. بريطانيا تكشف عن منحوتة "الكريمة المخفوقة" في ساحة ترافلغار بلندن

في ساحة ترافلغار، إحدى أكثر الأماكن العامة شهرة في لندن، كشفت الفنانة هيذر فيليبسون، عن منحوتة معدنية طولها 9,4 أمتار، ووزنها 9 أطنان، وهي عبارة عن كريمة مخفوقة، تقف عليها ذبابة، وطائرة بدون طيار.

وسيتمكن زوار الساحة من مشاهدة هذه الأعمال حتى ربيع 2022، والتأمل والتعمق في معانيها.

الملفت أن كاميرا مراقبة حقيقية مثبتة في منحوتة الطائرة بدون طيار، ويمكن لمن يدخل إلى موقع theend.today أن يشاهد بثاً مباشراً لما يجري في الساحة البريطانية الشهيرة.