شاهد.. الإعصار إسايس يضرب بورتوريكو ويتسبب بفيضانات وانزلاقات أرضية

العاصفة إساياس التي اشتدت قوتها لتتحول إلى إعصار اجتاح مدينة بورتوريكو متسببا بفيضانات وانهيارات أرضية محدودة في مناطق متفرقة من الجزيرة.

وتدخل الحرس الوطني لمساعدة الناس، حيث أنقذ 35 شخصا، من بينهم رضيعان.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار جنوب فلوريدا يوم السبت، بحسب ما تنبأت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.