شاهد: الحجاج يطوفون بالكعبة بأعداد قليلة ووسط تدابير صحية صارمة

قام الحجاج في مكة المكرمة بأداء مناسك الحج، وبدا عدد الحجاج قليلا مقارنة بحوالي مليونين ونصف المليون مسلم قاموا بأداء فريضة الحج العام الماضي.

وطاف الحجاج حول الكعبة وهم يضعون الكمامات وتركوا مسافة بين الواحد والآخر حيث كان المشهد مختلفا جدا عما كان عليه في السنوات الماضية حين كان يحتشد مئات الآلاف من الحجاج قرب الكعبة ويطوفون حولها وهم يتسابقون ويتدافعون أحيانا للاقتراب من المقام المغلّف بقماش أسود مطرّز بالذهب ولمسه، وهو أمر ممنوع هذا العام.