شاهد: ناشطات فرنسيات يدعون لوقف الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور في الصين

قامت ناشطات في العاصمة الفرنسية باريس بوضع ملصقات على حائط مقر العلامة التجارية للملابس "تومي هيلفيغر" وكُتب على أحد الملصقات رسالة مفادها "تومي هيلفيغر متواطئة في الإبادة الجماعية للإيغور". وفي ملصق آخر كُتب "كالفن كلاين متواطئ في الإبادة الجماعية للإيغور"، وذلك أمام مقر العلامة التجارية لكالفن كلاين. وأمام مصرف صيني وضعت الناشطات ملصقا جاء فيه "أييكم ملطخة بدماء الأيغور".
وتمكنت الناشطات من وضع ملصقات تدعو إلى الحرية واحترام حقوق الإنسان على جدار السفارة الصينية مثل "حر" و"الإيغور أحرار". وكانت فرنسا قد دعت بعثة مراقبة بقيادة الأمم المتحدة لتقييم معاملة سكان الإيغور في الصين بعد أن اتهمت بكين "بممارسات لا يمكن الدفاع عنها" ضد الأقلية المسلمة.
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