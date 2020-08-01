تظاهر الآلاف في العاصمة الألمانية برلين هذا السبت احتجاجا على القيود التي وضعتها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وحمل المتظاهرون شعار "نهاية الجائحة... يوم الحرية". وشهدت المظاهرات مشاركة مجموعات مختلفة كالجماعات اليمينية وتلك المعارضة لإجراء التطعيمات المختلفة ومنظري المؤامرة.
وقامت ألمانيا كغيرها من الدول الأوروبية الأخرى، بفرض قيود على سكانها للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. ووفقا لأرقام من جامعة جونز هوبكنز، سجلت ألمانيا 210676 حالة إصابة بفيروس كورونا و9153 وفاة.
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