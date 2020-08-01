شاهد.. دراجة مائية روسية تساعد الرياضيين على السباحة بسرعة ودون جهد

دراجة مائية، اختراع روسي جديد، قال مُصنعه أليكسي لوكيانوف إنه سيساعد الرياضيين في السباحة بسرعة كبيرة.

وقد جرب مجموعة من السباحين الروس الجهاز الجديد بالسباحة في نهر الفولغا، وألمح أحد السباحين إلى أنه سبح كالسمكة بمساعدة هذا الجهاز.

وقال لوكيوانوف إلى أن آلية عمل الجهاز بسيطة، من خلال دواستين، تحركان المروحة، والتي بدورها تساعد السباح على الاندفاع بسرعة في المياه دون بذل جهد كبير.