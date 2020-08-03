شاهد: حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ويغادرون منى للمسجد الحرام لأداء طواف الوداع

أتمّ حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وغادر حجاج بيت الله الحرام اليوم مشعر منى متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع بعد أن أتموا رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441هـ .