شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون لاحتواء حريق هائل في جنوب كاليفورنيا

يكافح أكثر من 1300 رجل إطفاء حريقا هائلا خرج عن السيطرة الأحد في جنوب كاليفورنيا وبات يهدد آلاف الأشخاص والمنازل في شرق لوس أنجلوس.

وأتى الحريق الذي أطلق عليه اسم "آبل فاير" واندلع بعد ظهر الجمعة على أكثر من 8 آلاف هكتار قرب مدينة سان برناردينو.

وتصاعد من المنطقة دخان كثيف دفع إدارة رصد جودة الهواء إلى إصدار تحذير من سوء الرؤية مساء السبت.

وأدى ذلك الى إخلاء نحو 2600 منزل وإجلاء 7800 شخص، ولم يعلن مسؤولو الإطفاء متى سيكون بامكانهم العودة.

وتجاوز عدد عناصر الاطفاء في المنطقة حتى الساعة 18,00 بتوقيت غرنتش أكثر من 1360 شخصا يعملون على مكافحة الحريق الكبير مدعومين بمروحيات مخصصة لإطفاء الحرائق.