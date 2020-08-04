أصيبت سائحة بجروح في أستراليا ونُقلَت جواً إلى المستشفى في حال خطرة بسبب اصطدام حوت بها خلال ممارستها الغطس في شمال غرب البلاد، على ما أفاد مسعفون الإثنين.

وكانت السائحة تستكشف قعر المياه بالقرب من شعَب نينغالو المرجانية في المحيط الهندي عندما تلقت ضربة من ذيل الحوت.

وأصيبت المرأة البالغة من العمر 29 عاما بكسر في الضلوع، هذا وتعرضت لنزيف داخلي وتم نقلها على الفور إلى مستشفى في مدينة بيرث الأسترالية.

وذكرت تقارير أن الضربة التي تلقتها السائحة جاءت من "قرش حوتيّ" وهو من أكبر الأسماك الحية ويمكن أن يصل طوله إلى 15 متراً.