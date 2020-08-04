شاهد: في الصين.. الآلاف يتحدون كورونا ويشاركون في افتتاح مهرجان تشينغداو الدولي للجعة

شارك الآلاف من محبي الجعة في الصين بحفل افتتاح مهرجان تشينغداو الدولي الـ30 الذي فتح أبوابه يوم الجمعة أمام عشاق الجعة ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أغسطس/آب.

وبدا واضحا أن الحاضرين لم يلتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي. وتجمع الحاضرون في مكان واحد دون ارتداء الأقنعة الواقية. واعتبر البعض أن هذا المهرجان الذي يعد من أكبر الأحداث في البلاد "فرصة لعودة الناس إلى الحياة الطبيعية".