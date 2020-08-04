شاهد: في حفل ضخم.. إيطاليا تعيد افتتاح جسر جنوة السريع بعد عامين على انهياره

بعد انهيار الجسر القديم في أغسطس/آب من العام 2018، في حادث أودى بحياة 43 شخصا، أعادت إيطاليا الاثنين افتتاح جسر الطريق السريع بجنوة في احتفال ضخم حضره رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، ومسؤولون آخرون. وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو مارتيلا أول من عبر بشكل رسمي هذا الجسر بسيارته.
وقال المهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو المولود في جنوة والذي قاد مشروع البناء إن "هذا الجسر ولد من مأساة". ووقف الجميع لمدة 3 دقائق حدادا على أرواح من قضوا في الحادث.
No Comment المزيد من
شاهد: حوت "يسحق" سائحة اقتربت منه في أستراليا
شاهد: في الصين.. الآلاف يتحدون كورونا ويشاركون في افتتاح مهرجان تشينغداو الدولي للجعة
شاهد: السياح غائبون عن "هجرة الحيوانات البرية الكبرى" في تنزانيا
شاهد: 12 شخصا يتنافسون على لقب "بطل ركوب المنطاد" في الدنمارك
شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون لاحتواء حريق هائل في جنوب كاليفورنيا
شاهد: حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات ويغادرون منى للمسجد الحرام لأداء طواف الوداع
شاهد: رجال الإطفاء يسعون إلى السيطرة على حرائق منطقة دلتا نهر بارانا بالأرجنتين
شاهد: تجمع الآلاف في برلين احتجاجا على القيود التي وضعت لمكافحة انتشار كورونا
شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا
شاهد.. دراجة مائية روسية تساعد الرياضيين على السباحة بسرعة ودون جهد
شاهد.. الإعصار إسايس يضرب بورتوريكو ويتسبب بفيضانات وانزلاقات أرضية
شاهد.. بريطانيا تكشف عن منحوتة "الكريمة المخفوقة" في ساحة ترافلغار بلندن
شاهد: الحجاج يطوفون بالكعبة بأعداد قليلة ووسط تدابير صحية صارمة
شاهد.. ولادة دب باندا من فصيلة نادرة بفرو أحمر
شاهد: ناشطات فرنسيات يدعون لوقف الانتهاكات بحق مسلمي الإيغور في الصين
شاهد: احتجاجات المرشدين السياحيين في باريس للمطالبة بدعم الحكومة
شاهد: رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتلذذ بـ "العشاء الأخير"
شاهد: أعداد محدودة من الحجاج تؤدي الركن الاعظم من الحج
شاهد: مشاهدة "السيرك" من السيارة في البرازيل بسبب كورونا
شاهد: دمى عملاقة لفرض التباعد الاجتماعي في اليابان