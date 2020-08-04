شاهد: في حفل ضخم.. إيطاليا تعيد افتتاح جسر جنوة السريع بعد عامين على انهياره

بعد انهيار الجسر القديم في أغسطس/آب من العام 2018، في حادث أودى بحياة 43 شخصا، أعادت إيطاليا الاثنين افتتاح جسر الطريق السريع بجنوة في احتفال ضخم حضره رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، ومسؤولون آخرون. وكان الرئيس الإيطالي سيرجيو مارتيلا أول من عبر بشكل رسمي هذا الجسر بسيارته.

وقال المهندس المعماري الإيطالي رينزو بيانو المولود في جنوة والذي قاد مشروع البناء إن "هذا الجسر ولد من مأساة". ووقف الجميع لمدة 3 دقائق حدادا على أرواح من قضوا في الحادث.