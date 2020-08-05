شاهد.. موسيقى ورقص وألعاب خفة في مهرجان بوذي افتقد "الحضور"

راقصون ولاعبو خفة وموسيقيون وحتى الفيلة، كلهم تزينوا ليشاركوا في مهرجان "إيسالا بيراهيرا" البوذي في سيريلانكا، إلا أن العرض كان ينقصه الجمهور، بسبب الإجراءات المفروضة لمحاربة فيروس كورونا.