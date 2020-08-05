شاهد.. طريقة حصاد "الملح" في كرواتيا

في قرية ستون الكرواتية، على ساحل البحر الأدرياتيكي، عمال يحصدون الملح، بعملية بسيطة، فالرياح والشمس تساعدان على تبخر مياه البرك، ليبقى الملح الذي يجمعه العمال بواسطة مجرفة، ثم ينقلونه في عربات صغيرة إلى المستودعات للتجفيف.