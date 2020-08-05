شاهد: بيروت مدينة منكوبة .. حطام ودمار يمحي تفاصيل المدينة

استفاق اللبنانيون اليوم على ذكرى ما كانت عاصمتهم.
دمار في كل مكان وحطام هائل في بيروت خلفهم انفجار مرفأ المدينة الثلاثاء، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومتراً.
راح ضحية الانفجار 100 قتيل على الأقل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى خسائر مالية بمليارات الدولارات.
وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرض لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.
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