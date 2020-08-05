شاهد: 4 من أشبال الفهد المهددة بالانقراض تبصر النور بحديقة للحيوانات في فيينا

وضعت أنثى فهد في 22 يونيو/تموز 4 أشبال في حديقة حيوان شونبرون بالعاصمة النمساوية فيينا. هذه الحيوانات مدرجة في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض.

وتقوم الحديقة بالاعتناء بهذه الحيوانات كجزء من برنامج تربية أوروبي للأنواع المهددة بالانقراض. وتعتبر أشبال الفهود من أسرع الحيوانات البرية، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر فى الساعة.