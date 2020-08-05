شاهد: لحظة انفجار مرفأ بيروت

وثق العديد من أهل العاصمة اللبنانية اللحظات الأولى للانفجار الضخم الذي هز مرفأ المدينة وخلف دماراً هائلاً، عن طريق تصوير مقاطع فيديو.

الانفجار خلف 100 قتيل على الأقل وآلاف الجرحى، وخسائر بمليارات الدولارات، إضافة إلى مئات آلاف المشردين.