تعبيرا عن تضامنهم مع لبنان وشعبه جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت وأسفر عن سقوط أكثر من 130 قتيل وآلاف الجرحى، أضاءت العديد من دول العالم معالم وأبنية شهيرة بألوان العلم اللبناني.

وأضاءت إيران والإمارات والكويت المعالم الأثرية بعلم لبنان. واتخذت إسرائيل الخطوة عينها وللمرة الأولى ارتدى مقر البلدية في تل أبيب ألوان العلم اللبناني، البلد الذي لا يزال في حالة حرب مع إسرائيل.

وشارك عشرات المواطنين في فرنسا وبريطانيا وكندا وصولا إلى قطاع غزة بوقفات تضامنية مع بيروت والشعب اللبناني. وأضيئت الشموع ونكست الأعلام حدادا على أرواح من قضوا في انفجار مرفأ بيروت.