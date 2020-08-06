تنكر شاب في بويرتو موريلوس المكسيكية بزي الموت (زي اسود رسم عليه هيكل عظمي أبيض)، ثم أخذ بالتجول على الشاطئ في نهاية الأسبوع، بغرض حث السكان والسياح المخالفين لتعليمات الوقاية والحجر الصحي على العودة إلى منازلهم، للوقاية من فيروس كورونا، ورفع التوعية بأخطار وباء كوفيد 19.

يذكر أن الشواطئ في هذه المدينة السياحية ما تزال رسمياً مغلقة في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس.