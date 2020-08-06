قام رجال إطفاء في الصين بإنقاذ ثلاثة مسافرين حاصرت سيارتهم فيضانات مفاجئة تسببب بها إعصار هاغوبيت الثلاثاء في محافظة بانان شرق الصين.

ومنع الفيضان القوي رجال الإطفاء من الوصول إلى العالقين، مما أجبرهم على الصعود على جرف حيث كانت مياه الفيضان بطيئة نسبيًا.

وتمكن رجال الإنقاذ بعد ساعتين من الجهود من إجلاء المسافرين الثلاثة، وتم نقلهم إلى عيادة محلية لتلقي العلاج.