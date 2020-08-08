شاهد: مواطن لبناني يعزف على البيانو لمتطوعين يزيلون الأنقاض في مستشفى في بيروت

شادي حداد، مواطن لبناني في العشرين من العمر، يعتبر نفسه محظوظاً لعدم إصابة أي من أفراد أسرته في انفجار بيروت لكن للتعبير عن حزنه على ضحايا الانفجار، ذهب إلى مستشفى سان جورج وعزف على بيانو المستشفى وسط متطوعين يزيلون الأنقاض. عزف شادي ألحان سمفونية "موطني"، لبث رسالة أمل مفادها بالحب والدعم نستطيع بناء عالم أفضل.
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