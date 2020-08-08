شاهد: عمليات يقودها فريق روسي لإزالة الأنقاض في مرفأ بيروت

نجحت فرق الإنقاذ والبحث الروسية ليل الخميس بانتشال ثلاث جثث من تحت الأنقاض بعد مرور يومين على الفاجعة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت وأسفرت عن سقوط أكثر من 150 قتيل وآلاف الجرحى وعشرات المفقودين، وحولت العاصمة إلى مدينة منكوبة.

وعقب وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء، أرسلت روسيا إلى لبنان خمس طائرات تحمل عاملين طبيين وفرقًا من وزارة الطوارئ للعمل في إزالة أنقاض الانفجار إضافة إلى إرسالها المساعدات الإنسانية.