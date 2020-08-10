شاهد.. باريس تفرض الكمامة في نحو 100 حي من أحيائها

فرضت باريس على غرار مدن أخرى وضع الكمامات إلزاميا في أكثر أحيائها اكتظاظاً، في حين حثّت منظمة الصحة العالمية الاثنين حكومات العالم وسكانه إلى فعل ما أمكن لـ"احتواء" انتقال عدوى فيروس كورونا.
وبات على سكان وزوار العاصمة الفرنسية وضع الكمامة في أكثر الأحياء اكتظاظاً لردع تصاعد جديد في أعداد الإصابات، رغم موجة الحر التي تضرب المدينة.
ويتعلق الإجراء بنحو مئة حي غالبيتها مواقع سياحية وتجارية.
ويهدف الإجراء المقرر لمدة شهر قابلة للتمديد إلى مكافحة الإصابات الجديدة التي تبعث مخاوف من موجة ثانية من الوباء قد تشكل ضربة شديدة للاقتصاد الفرنسي.
ورأى البعض أن هذا التدبير الإلزامي يوازي العقاب، ومع ذلك لاحظت مراسلة لفرانس برس أن الالتزام بالأمر كان أفضل من الأيام السابقة.
ومن خلال فرض وضع الكمامة إلزاميا، تسير باريس على خطى مدن فرنسية، ولكن أيضا دولاً أخرى مثل منطقة مدريد في إسبانيا وكذلك بلجيكا وحتى رومانيا التي عززت منذ أواخر تموز/يوليو تدابيرها الصحية.
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