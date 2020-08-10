شاهد: البرازيل تطلق ألف بالون أحمر تخليداً لذكرى ضحايا كوفيد-19

أُطلق ألف بالون أحمر على شاطئ كوباكابانا الشهير في ريو دي جانيرو تخليداً لذكرى 100 ألف برازيلي فقدوا حياتهم بسبب وباء كوفيد-19. وسجلت البرازيل رسمياً أكثر من ثلاثة ملايين إصابة بالفيروس، وأكثر من 100 ألف وفية، وهي تعتبر البلد الثاني الأكثر تضرراً في العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية، وقبل الهند.
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