شاهد: ثمانية قتلى خلال فيضانات غيّرت معالم جزيرة إيفيا اليونانية

أفاق سكّان جزيرة إيفيا اليونانية، اليوم الاثنين، على كارثة حلّت بهم جرّاء فيضانات خطفت أرواح ثمانية أشخاص ودمّرت آلاف المنازل والمحال التجارية.
الفيضانات تسببت بها أمطارٌ غزيرة، قالت بشأنها خدمة الأرصاد الجوية اليونانية: إن أجزاء من إيفيا شهدت خلال ساعات قليلة هطول أمطار بلغت كميتها 80 في المائة من معدل هطول الأمطار السنوي في هذه المنطقة.
وقالت السلطات: إن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف منزل تضررت جراء الفيضانات التي غيّرت معالم الجزيرة حيث جرفت المياه السيارات وحطام المنازل والقمامة وكدّستها في أماكن متفرقة من الجزيرة.
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